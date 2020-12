Liga Champions Manchester United vs PSG. Pemain PSG Kyliam Mbappe berusaha melewati pemain Man United di Leg Pertama Liga Champions 2019. (Twitter.com/MANUNITED)

JADWAL BOLA Man United vs PSG, Sevilla vs Chelsea, Juventus vs Kyiv| Update Liga Champions Malam Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah laga menarik Liga Champions masih tersisa, sayang dilewatkan Rabu malam atau Kamis (3/12/2020) dini hari.

Tim-tim elite bertarung untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar Liga Champions

Satu di antara pertandingan yang menyedot perhatian adalah duel Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG).

Duel Manchester United vs PSG sangat penting, terutama bagi PSG yang posisinya belum aman di klasemen.

Jadwal lengkap Liga Champions pekan ini tercantum di akhir artikel.

Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer Manchester United hanya butuh bermain imbang lawan PSG untuk memastikan ke babak selanjutnya

Namun, jelang laga Manchester United vs PSG Liga Champions kabar tak sedap menimpa sang striker Edinson Cavani.

Striker Manchester United, Edinson Cavani terancam mendapat hukuman dari FA setelah aktivitas sosial medianya diketahui publik diduga mengandung kata-kata rasialis.

Manchester United berhasil mencuri 3 poin dari kandang Southampton, Stadion St. Mary's, ketika bertarung dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris 2020-2021, Minggu (29/11/2020).