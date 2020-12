LIVE BOLA: Link Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar| Live Streaming Liverpool vs Ajax

LIVE BOLA: Link Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar| Live Streaming Liverpool vs Ajax.

Saksikan siaran langsung Liga Champions vial link Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar yang akan bertanding sesaat lagi.

Selain itu ada juga laga tak kalah seru Liverpool vs Ajax, Monchengladbach vs Inter Milan, Marseille vs Olympiacos

Atletico Madrid vs Bayern Munchen dan sejumlah laga lainnya.

Laga Liga Champions masih terus berlanjut, pertandingan ini mempertemukan Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, hari ini Rabu dini hari, 2 Desember 2020.

Nonton online dengan link live streaming Real Madrid vs Shakhtar, yang akan dibagikan di akhir artikel.

Pertandingan Real Madrid vs Shakhtar dimulai pukul 00.55 WIB, di Stadium NSC Olimpiyskiy.

Pada pertandingan ini, Real Madrid harus berjuang agar bisa lolos fase grup, yang akan diperkuat Karim Benzema.

Sebelumnya, Benzema mengalami cidera, namun sudah diperbolehkan untuk bermain kembali untuk memperkuat pertandingan dengan Shakhtar di Liga Champions.

Sayangnya, Real Madrid harus kehilangan winger lincah mereka, Eden Hazard.

