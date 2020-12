Live Streaming Man United Vs PSG Liga Champions, Mbappe Mandul Hampir Setahun, Pelatih Baru Tahu

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match antara Manchester United United vs Paris Saint Germain (PSG) akan tersaji pada laga ke-5 Grup H Liga Champions yang dihelat di Stadion Old Trafford, Kamis (3/12/2020) dini hari WIB.

Duel Man United vs PSG ini disiarkan langsung SCTV. Namun bisa juga disaksikan via live streaming dari HP via Vidio.com.

Jelang laga, pelatih Paris Saint-Germain ( PSG), Thomas Tuchel, buka suara soal fakta Kylian Mbappe sudah tidak mencetak gol alias mandul selama hampir satu tahun pada ajang Liga Champions.

Tuchel mengomentari statistik buruk Mbappe itu saat menghadiri konferensi pers menjelang laga Manchester United vs PSG.

Penampilan Kylian Mabppe saat ini sedang menjadi sorotan karena sudah lama tidak mencetak gol pada ajang Liga Champions.

Kali terakhir Mbappe mencetak gol di Liga Champions adalah ketika PSG mengalahkan Galatasaray 5-0 pada fase grup musim lalu, 11 Desember 2019.

Setelah itu, Mbappe tidak lagi mencetak gol selama delapan laga beruntun Liga Champions, termasuk final musim lalu dan tiga pertandingan Grup H musim ini.

Berbeda dari Liga Champions, penampilan Mbappe di kompetisi domestik sangat tajam.

Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini sudah mencetak sembilan gol dan lima assist dari delapan penampilan di Liga Perancis.

