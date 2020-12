Mencari Pengganti Didi Kempot, Via Vallen Menjadi Juri Pertama pada Ajang Pencarian Bakat Tersebut

TRIBUN-MEDAN.COM - Via Vallen siap untuk pertama kalinya menjadi juri sebuah program pencarian bakat.

The Next Didi Kempot, sebuah ajang pencarian bakat menyanyi lagu campur sari dan pop jawa di GTV menunjuk beberapa dewan juri, satu diantaranya adalah Via Vallen.

Tak sendirian, Via bersama Inul Daratista, Danang Pradana, Denny Caknan, dan Nur Bayan akan berkolaborasi menyeleksi ribuan talenta muda berbakat yang datang dari seluruh Indonesia.

Lagu 'Sayang' yang dinyanyika. Via Vallen berhasil membuat Via menjadi idola baru musik dangdut bagi masyarakat Indonesia.

Memulai karir bernyanyi sejak umur 15 tahun membuat Via Vallen mengetahui seluk beluk dunia musik dangdut koplo.

Dan berhasil menyabet berbagai penghargaan musik bergengsi dari tingkat nasional hingga internasional.

Kecintaan Via Vallen terhadap musik dangdut koplo terlihat dari produktifitasnya dalam menciptakan karya-karya baru dan kemampuannya mengikuti trend musik dengan tetap menonjolkan keunikannya sendiri, membuatnya dijuluki 'Ratu Pop Koplo' oleh para penggemarnya.

The Next Didi Kempot akan dipandu oleh dua host berpengalaman yakni Andhika Pratama dan Irfan Hakim dan ditemani oleh Sintya Marisca yang dikenal dengan joget ambyar-nya serta sempat viral beberapa waktu lalu.

Keragaman dewan juri ini diprediksi akan menjadi konflik yang pantas dinikmati sebagai tayangan hiburan yang lengkap.

Akan ada sensasi drama dalam audisi, ada talenta penyanyi yang merdu melantunkan lagu campursari, ada host yang siap memandu acara dengan komentar yang segar.

The Next Didi Kempot, Mulai 2 Desember 2020, Setiap Rabu Jam 7 Malam di GTV. Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+.

