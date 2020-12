SIARAN LANGSUNG Live Streaming Shaktar Donetsk vs Real Madrid |Link Live Liga Champions| Tonton Live

TRIBUN-MEDAN.com- SIARAN LANGSUNG Live Streaming Shaktar Donetsk vs Real Madrid |Link Live Liga Champions| Tonton Live

JADWAL Siaran Langsung Liga Champions malam ini.

Sesaat lagi akan bertanding Shaktar Donetsk vs Real Madrid, Liverpool vs Ajax, Atletico Madrid vs Bayern Munchen.

Inter Milan Bertanding melawan Monchengladbach

tonton link live liga champions di akhir artikel.

Pasangan emas Inter Milan di lini depan, Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. (TWITTER.COM/LANCENET)

Adal delapan partai yang tentunya sangat seru untuk disaksikan, karena masing-masing tim akan menentukan nasib untuk lolos kebabak 16 besar UCL musim 2020/2021.

Sejumlah laga ini dapat disaksikan di siaran live SCTV maupun siaran live streaming.

Satu di antaranya yakni laga penyisihan grup B, antara Shaktar Donetsk vs Real Madrid mulai pukul 00.55 Wib.

Kedua tim meraih hasil berbeda di match day ke empat.