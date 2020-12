Upaya Vaksin India, Kapan Vaksin Akan Datang?

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Terlepas dari semua jenis strategi COVID nasional, seluruh dunia sangat menantikan vaksin untuk menghentikan pandemi ini. Perkembangan terbaru dalam kemungkinan pembuatan vaksin yang sangat diantisipasi dan dibutuhkan telah meningkatkan harapan pemerintah dunia untuk memulihkan semacam 'keadaan normal' seperti yang dunia ketahui sebelumnya.

Sebagai pemasok obat terbesar di dunia dan produsen 60% vaksin dunia, India berada di pusat upaya global untuk memproduksi vaksin COVID. Saat ini, India sedang dalam berbagai tahap pembicaraan dengan setidaknya setengah lusin perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan vaksin untuk populasi 1,3 miliar orang. India menaruh harapannya pada lima vaksin yang sedang dalam tahap pengembangan - empat di antaranya dalam studi Fase II/III dan satu di Fase I.

Serum Institute of India (SII), produsen vaksin terbesar di dunia berdasarkan volume, dan Indian Council of Medical Research (ICMR), badan puncak di India untuk penelitian biomedis baru-baru ini mengumumkan penyelesaian pendaftaran uji klinis fase 3 untuk COVISHIELD yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford.

Saat ini, SII dan ICMR sedang melakukan uji klinis COVISHIELD Tahap 2/3 di 15 pusat yang berbeda, di seluruh negeri. Tahap ini telah menyelesaikan pendaftaran seluruh 1.600 peserta pada 31 Okt 2020. COVISHIELD telah dikembangkan di laboratorium SII Pune dengan benih master dari Universitas Oxford/Astra Zeneca.

COVISHIELD sejauh ini adalah vaksin paling canggih dalam tahap pengujian manusia di India. Berdasarkan hasil uji coba Tahap 2/3, SII dengan bantuan ICMR akan mengupayakan ketersediaan awal produk ini untuk India.

ICMR dan SII telah berkolaborasi lebih lanjut untuk pengembangan klinis COVOVAX (Novavax) yang dikembangkan oleh Novavax, AS dan ditingkatkan oleh SII. Pada tahap uji coba III, Bharat Biotech Vaccine, bekerja sama dengan ICMR, menguji vaksin asli India pertama, COVAXIN, pada sukarelawan yang dipilih dari Universitas Kedokteran Rakyat di Negara Bagian Madhya Pradesh.

Biological E. Limited (BE), sebuah perusahaan vaksin yang berbasis di Hyderabad (dalam kemitraan dengan Dynavax Technologies Corporation, AS dan Baylor College of Medicine, Houston) telah memulai uji klinis Tahap II dari kandidat vaksin subunit COVID-19 di India.

India juga memiliki kesepakatan dengan Institut Penelitian Gamaleya Rusia untuk produksi Vaksin Sputnik V di India. Demikian pula Novavax dari Inggris dan Serum Institute of India menandatangani kesepakatan pada bulan September untuk membuat hingga 2 miliar dosis setahun. Novavax saat ini sedang diuji coba pada manusia di Inggris.

Pemerintah India telah bertindak dengan sigap untuk memastikan bahwa Kelompok Ahli Nasional untuk Administrasi Vaksin untuk Covid-19, dengan berkonsultasi dengan negara bagian dan semua pemangku kepentingan terkait, mempercepat upaya menuju vaksinasi kelompok prioritas pada fase pertama.

Platform digital untuk administrasi dan distribusi vaksin telah disiapkan, dan uji coba sedang berlangsung dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat negara bagian dan kabupaten.

Perdana Menteri India Mr Narendra Modi secara pribadi sedang meninjau kemajuan vaksin COVID. Baru-baru ini mengunjungi Zydus Biotech, Bharat Biotech & Serum Institute of India untuk melakukan peninjauan proses pengembangan vaksin COVID.

India telah menyatakan bahwa itu adalah tugasnya, sebagai produsen farmasi dan vaksin terbesar di dunia, untuk membantu negara lain, termasuk negara-negara di sekitarnya, dalam perang kolektif melawan virus.