Hasil Liga Champions - Takluk dari PSG, Man United Tunda Lolos 16 Besar Liga Champions

Marcus Rashford (tengah) melepaskan tembakan yang berbuah gol pada laga matchday kelima Grup H Liga Champions 2020-2021, Manchester United vs Paris Saint-Germain, di Stadion Old Trafford, Rabu (2/12/2020) atau Kamis dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United takluk 1-3 dari Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kelima fase grup Liga Champions 2020-2021.

Duel Man United vs PSG itu dihelat di Stadion Old Trafford, Rabu (2/12/2020) atau Kamis dini hari WIB. The Red Devils mencetak gol melalui Marcus Rashford pada menit ke-32.

Adapun dua gol Les Parisiens dilesakkan oleh Neymar (6', 90+1') dan Marquinhos (69'). Kekalahan ini menghambat langkah Man United ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Man United saat ini memimpin klasemen Grup H dengan sembilan poin, sama dengan yang dimiliki PSG dan RB Leipzig, di peringkat dua dan tiga.

Man United hanya butuh hasil imbang pada matchday keenam untuk lolos ke fase gugur.

Begitu juga dengan PSG. Jalannya pertandingan Paris Saint-Germain yang berstatus tim tamu pada laga ini mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama.

Hasilnya langsung terlihat ketika laga baru berjalan enam menit.

PSG membuka keunggulan lewat Neymar. Berawal dari sepakan Kylian Mbappe yang membentur salah satu pemain belakang Man United, bola kemudian berubah arah ke dalam kotak penalti.

Pada saat yang bersamaan, Neymar berlari dari lini kedua dan lagsung melepaskan tembakan voli kaki kanan yang tak bisa dibendung David De Gea.

Pada menit ke-10, PSG hampir saja menggandakan keungulan andai sepakan roket Alessandro Florenzi tak ditepis De Gea.