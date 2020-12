Kick Off Jam 03.00, Live Streaming Juventus Vs Kyiv, Pirlo Andalkan Morata, Tak Disiarkan SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming Juventus vs Dynamo Kiev yang digelar di Stadion Allianz pada Rabu (2/12/2020) waktu setempat atau Kamis (3/12/2020) dini hari WIB.

Duel Juventus vs Kyiv tak disiarkan SCTV lantaran ditayangkan laga Man United vs PSG. Namun laga Juventus vs Kyiv bisa disaksikan via live streaming Vidio.com pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Kyiv tersedia di bagaikan akhir artikel ini.

Pelatih Juventus, Andrea Pirlo, mengatakan bahwa Alvaro Morata akan bermain sebagai starter melawan Dynamo Kiev pada matchday kelima Liga Champions 2020-2021.

Juventus yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar bersama Barcelona saat ini menempati peringkat kedua Grup G.

Baca juga: Prediksi Line Up Man United Vs PSG, Laga Spesial Cavani, Solskjaer Pasti Turunkan El Matador

Klub berjulukan Si Nyonya Tua itu mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan, terpaut tiga angka dari Barcelona yang bertengger di puncak klasemen.

Adapun Dynamo Kiev yang baru mengumpulkan satu poin berada di pringkat ketiga, unggul selisih gol atas Ferencvaros yang menghuni dasar klasemen Grup G.

Pada laga ini, Andrea Pirlo selaku pelatih Juventus menyampaikan bahwa Alvaro Morata kemungkinan besar bakal dipasang sejak menit pertama.

Sementara, Paulo Dybala akan duduk di bangku cadangan.

Alasannya, Morata dipastikan bakal absen pada pertandingan berikutnya menghadapi Torino pada lanjutan pekan ke-10 Serie A atau kompetisi teratas Liga Italia.

Baca juga: Liga Champions Malam Ini Sevilla Vs Chelsea, Duel yang Sudah Aman, Jorginho Kejar Juara Grup