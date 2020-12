Banjir di Sejumlah Titik, Harga Pangan di Kota Medan Naik Tajam

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sejumlah wilayah di Kota Medan dilanda banjir sejak Jumat (4/12/2020) dini hari. Alhasil, aktivitas ekonomi di Kota Medan terhambat.

Selain itu, banjir secara tidak langsung juga merugikan masyarakat dari sisi kenaikan harga pangan.

"Banjir yang terjadi baru baru ini justru juga diikuti dengan bencana tanah longsor yang menghambat jalur distribusi barang masuk ke Kota Medan. Dan hasilnya, harga pangan mengalami kenaikan," ujar Ketua Tim Pemantau Pangan Sumut, Gunawan Benjamin, Jumat (4/12/2020).

Ia mengatakan salah satu komoditas pangan yang kerap menyumbang inflasi tinggi, dan kerap memicu inflasi, yakni cabai mengalami kenaikan yang tinggi.

Harga cabai rawit yang sehari sebelumnya bertengger di kisaran Rp 35 ribuan per kg, saat ini dijual di kisaran Rp 45 ribuan per kg.



Sementara cabai merah yang sebelumnya dijual Rp 40 ribu hingga Rp 43 ribu per kg. Saat ini sudah bertengger di level Rp 50 ribuan per kg.

Komoditas lainnya seperti sayur-sayuran juga mengalami kenaikan dalam rentang 30 persen hingga 50 persen.



Khusus untuk hari ini, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan dalam rentang 250 hingga 500 per kg-nya.

Harga minyak goreng curah yang sebelumnya dihargai Rp 13 ribu per kg.

Saat ini dijual di harga Rp 13.500 per kg.

Tetapi kenaikan harga minyak goreng ini bukan karena bencana.