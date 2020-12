Kenang Masa Kecilnya, Chef Arnold Poernomo Temani Ibunya Berjualan Naik Becak

Saat masih berusia sekitar tiga atau empat tahun, Chef Arnold menemani sang ibu jualan dengan naik becak.

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Chef Arnold Poernomo tak lagi asing di telinga masyarakat.

Kariernya semakin menanjak setelah dikenal luas menjadi juri Masterchef Indonesia.

Kini menjadi seorang chef yang sukses, rupanya Arnold Poernomo juga pernah mengalami perjuangan berat di masa kecilnya.

Arnold Poernomo dan Boy William (YouTube Boy William)

Saat masih berusia sekitar tiga atau empat tahun dirinya menemani sang ibu jualan dengan naik becak.

"Nyokap gue dulu jual rendangan di universitas gitu terus jual kue-kue roti gitu.

Gue inget temenin nyokap dulu naik becak,” cerita chef Arnold dikutip dari YouTube Boy William, Kamis (03/12/2020).

Setelah itu keluarganya membuka restoran.

Namun tak berjalan mulus karena mengalami salah rekan kerja.

“And then they have a restaurant.