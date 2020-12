Suara Hati Anak Tertua Nikita Mirzani, Ogah Mamanya Gagal Nikah ke-4 Kali, Lebih Bahagia Tanpa Ayah

TRIBUN-MEDAN.COM - Laura Meizani Nasseru Arsy, anak sulung Nikita Mirzani akhirnya buka suara tentang pernikahan orangtuanya.

Diketahui bersama Laura Meizani Nasseru Arsy atau yang akrab disapa Lolly sangat tahu perjalanan kelam rumah tangga orangtuanya.

Nikita Mirzani sudah tiga kali berumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Dari tiga pernikahannya, Nikita dikaruniai 3 orang anak yaitu seorang putri dan dua orang putra.

Setelah 3 kali melihat ibundanya gagal dalam pernikahan, beginilah reaksi Lolly ketika diminta persetujuannya untuk Nikita menikah lagi.

"Ya terserah mimi kalau misalkan mimi mau nikah lagi kalau mimi udah nemu jodoh dari Allah yaudah emang itu jodohnya mimi yaudah nikah lagi aja gak apa-apa," ujar Lolly pada tayangan youtube Crazy Nikmir REAL.

Mendengar anaknya setuju dirinya menikah lagi, Nikita kembali meyakinkan anaknya.

"Tapi Lollynya pingin gak miminya nikah lagi?" tanya Nikita.

Lolly pun melempar keputusannya kepada Nikita.

"Aku mah it's your choice kalau misalnya mimi nikah lagi it's oke kalau misalnya mimi gak mau nikah lagi it's ok," ujarnya.