Link Live Streaming Sampdoria Vs AC Milan RCTI+, Kekuatan Rossoneri Kembali Diuji Minus Ibrahimovic

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan dijadwalkan akan melawat ke markas Sampdoria dalam laga lanjutan pekan kesepuluh Liga Italia.

Pertandingan antara Sampdoria vs AC Milan bakal dilangsungkan di Stadion Luigi Feraris, Senin (7/12/2020) dinihari nanti.

AC Milan kembali dipastikan masih belum bisa menurunkan Zlatan Ibrahimovic dalam pertandingan tersebut.

Ibrahimovic harus absen lantaran masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang ia dapatkan saat melawan Napoli.

Absennya Ibrahimovic tentu menjadi hal yang cukup disesalkan oleh AC Milan.

Apalagi AC Milan mengusung misi wajib menang untuk bisa mendapat tiga poin penuh sekaligus mengokohkan posisi di puncak klasemen.

Alhasil ketidakhadiran Ibrahimovic akan menjadi ujian tersendiri bagi AC Milan dalam laga melawan Sampdoria.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli mengutarakan dirinya tidak ingin terlalu terburu-buru untuk memainkan Ibrahimovic dalam laga tersebut.

"Ibrahimovic? Kami harus berhati-hati, dia adalah pemain penting, bahkan ketika dirinya tidak bermain," ujar Pioli dikutip dari Corriere Dello Sport.

