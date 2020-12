SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Errol Spence vs Danny Garcia| Live Streaming Tinju Dunia

Saksikan pertandingan tinju dunia antara Errol Spence vs Danny Garcia yang berlangsung hari ini, Minggu (6/12/2020).

Tonton siaran tinju TV One via link live streaming Errol Spence vs Danny Garcia

DUEL Errol Spence vs Danny Garcia menjadi ujian bagi Errol mempertahankan sabuk juara dunia WBC dan IBF kelas welter.

Bertarung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Errol Spence Jr datang sebagai petinju tak terkalahkan.

26 pertandingan sudah dijalan Errol dan semuanya berhasil dimenangkan dengan 21 KO.

Orang terakhir yang KO di tangan Errol adalah Carlos Ocampo, saat perebutan sabuk IBF 2018 lalu.

Dengan persentase kemenangan KO mencapai 80,77%, rasanya tak sulit bagi Errol untuk mempertahankan agar sabuk tak terlepas.

Ini juga sekaligus sebuah catatan yang sangat patut diperhitungan seorang Danny Garcia.