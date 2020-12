Tim Bawaslu dan Gabungan Bersihkan APK Paslon Pilkada Binjai 2020

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai segera melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye memasuki masa tenang.

Bawaslu mengimbau kepada setiap tim paslon untuk menertibkan APK masing jika tidak ingin ditertibkan.

Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto mengatakan saat ini sudah masa tenang. Dijadwalkan pihaknya akan melakukan penertiban APK milik semua pasangan calon, di antaranya yang ada di becak-becak dan mobil branding gambar paslon.

"Memasuki minggu tenang Pilkada Binjai 2020 kami bersiap melakukan pembersihan APK yang ada di sejumlah titik, besok di becak dan mobil branding. Tim akan terjun ke lapangan. Jadi diimbau agar yang berkaitan tidak memakai atribut kampanye," kata Arie Nurwanto, Minggu (6/12/2020).

Pembersihan dilakukan secara bertahap melibatkan tim Bawaslu, TNI-Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai. APK yang lebih dahulu dibersihkan yakni billboard, baliho, dan spanduk yang menghiasi sejumlah ruas Kota Binjai.

"Billboard, baliho dan spanduk sudah mulai kami bersihkan melibatkan TNI-Polri dan Satpol PP, ada puluhan personel gabungan yang ikut dalam proses pembersihan APK," kata Arie Nurwanto.

APK yang dibersihkan selanjutnya langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir, tidak lagi disita karena sudah tahap pembersihan. Langkah ini diambil sesuai peraturan dan adanya sosialisasi kepada setiap tim pasangan calon Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

"Ada APK yang belum kami bersihkan itu yang difasilitasi oleh pihak KPU. Itu wewenang mereka saja yang menertibkan. Karena sejak awal anggaran APK itu dananya kan sudah ada mencetak dan memasang, dan menurunkannya," katanya.

Dalam proses pembersihan, Bawaslu Binjai membawa satu unit Mobil Crane dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk menggapai baliho dan Billboar yang berada di ketinggian. APK yang ditertibkan milik paslon nomor urut satu Rahmat-Usman, paslon nomor dua Lisa-Sapta, dan milik paslon nomor tiga Juliadi-Amir dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di simpang Megawati, Kilometer 18 Binjai dan inti kota lainnya.

Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk baliho, billboard yang bergambar Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2020 diamankan dan dibongkar. APK ini selama ini tersebar di sejumlah ruas jalan Kota Binjai hingga tingkat kecamatan.

APK yang diserahkan KPU untuk keseluruhan paslon di Pilkada Binjai 2020, di antaranya spanduk 222 buah, baliho 15 buah, dan umbul-umbul 300 buah. APK yang difasilitasi KPU itu mencakup umbul-umbul sebanyak 20 per kecamatan untuk setiap paslon, untuk Baliho 5 per paslon untuk se-kota Binjai dan spanduk 2 per kelurahan untuk setiap paslon.

KPU Kota Binjai juga memfasilitasi bahan kampanye lainnya, yang terdiri dari poster, pamflet, brosur dan selebaran. Paslon juga dapat mencetak bahan kampanye lainnya berupa alat pelindung diri seperti masker dan cairan pembersih tangan.

(Dyk/tribun-medan.com)