Aurel Hermansyah Tiba-tiba Umumkan Kabar Buruk, Merasa lelah & Butuh Waktu Untuk Kesehatan Mental.

Aurel Hermansyah Tiba-tiba Umumkan Kabar Buruk Ini, Merasa lelah & Butuh Waktu Untuk Kesehatan Mental.

TRIBUN-MEDAN.com- Aurel Hermansyah membagikan kabar baik dan buruk secara bersama.

Kekasih Atta Halilintar ini memang tengah di puncak kariernya.

Penyanyi sekaligus konten kreator YouTube ini berhasil menyita perhatian publik dengan semua karyanya.

Aurel kaget lihat rambut baru Atta Halilintar (instagram)

Bahkan kabar bahagia pernikahannya dengan Atta Halilintar tak terlewat oleh publik.

Namun, saat di puncak kariernya saat ini putri Anang Hermansyah ini justru membawa kabar buruk.

Melalui media sosial Instagram miliknya, @aurelie.hermansyah pada Senin (7/12/2020), Aurel menuliskan jika dia ingin rehat dari sosial media.

Meski tak selamanya, kabar ini membuat beberapa fans tentu akan merindukan pelantun lagu 'Kepastian' ini.

Unggahan Aurel Hermansyah (instagram)

Hey guys, so I am here with both bad news and good news.

The bad news is i’ll be off from all my social media accounts for several days and it will be handled by my assistant for any posts that are going to be shared."