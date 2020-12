Aurel Ingin Rehat dari Media Sosial, Ingin Fokus dengan Diri Sendiri, Singgung Soal Kesehatan Mental

Aurel Hermansyah Rehat dari Media Sosial, Ingin Fokus dengan Diri Sendiri, Singgung Soal Kesehatan Mental

TRIBUN-MEDAN.com- Aurel Hermansyah membawa kabar mengejutkan dengan pamit rehat dari aktivitas di media sosial.

Kabar tersebut disampaikan putri Anang Hermansyah melalui unggahan Instagram-nya, Senin (07/12/2020).

Aurel mengunggah potret diri dengan menyertakan caption panjang mengemukakan alasannya rehat bermain medsos.

Aurel Hermansyah pamit rehat dari sosial media. (Instagram @aurelie.hermansyah)

@aurelie.hermansyah

Hey guys, so I am here with both bad news and good news.

The bad news is i’ll be off from all my social media accounts for several days

and it will be handled by my assistant for any posts that are going to be shared.

The good news is, I finally have the time to solely focus on myself

and taking a break from the fast moving social media world, and taking a break from the fast moving social media world,

as I felt too exhausted and need time to take care of my own health and mentality.

(Hai teman-teman, jadi aku di sini membawa kabar buruk dan kabar baik.

Kabar buruknya adalah aku akan berhenti dari semua akun media sosialku selama beberapa hari