Kadis Dukcapil Medan Pastikan Dua Hari ke Depan Aplikasi Sibisa Kembali Normal

TRIBUN-MEDAN.com - Layanan administrasi kependudukan berbasis online melalui Aplikasi Sibisa yang sudah mulai diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalami gangguan.

Beberapa warga Kota Medan mengeluh karena akibat sistem Aplikasi Sibisa yang terganggu, mereka harus mengurus dokumen secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Medan.

Menanggapi hal ini, Kepala Disdukcapil Kota Medan Zulkarnain membenarkan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi Sibisa.

Hal itu, kata Zulkarnain dikarenakan adanya pemindahan data ke server baru.

"Benar sedang dilakukan pemindahan data ke server baru. Untuk sementara waktu Kepengurusan Dokumen Kependudukan bisa ke Kantor Kecamatan Domisili atau langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Medan," katanya.

Zulkarnain memastikan aplikasi online Sibisa dapat diakses dua hari ke depan.

"Mudah-mudahan dua hari ke depan telah dapat digunakan secara optimal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," tuturnya.

Sebelumnya, seorang warga, Sundari mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses layanan Sibisa sejak 23 November 2020 lalu.

"Aplikasi Sibisa Dukcapil Pemko Medan selalu down, berdasarkan pengalaman saya, aplikasi sudah down sejak 23 November 2020. Sempat up sebentar dan rollback, sehingga saya harus kembali membuat akun pada senin 30 november 2020," ujarnya.

(cr14/tribun-medan.com)