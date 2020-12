KRITIS, Nora Alexandra Beri Komentar Menohok, Posting Foto Juliari Batubara, Sebut Bahaya Penampilan

TRIBUN-MEDAN.COM - Wanita cantik yang juga istri Jerinx, Nora Alexander memajang foto suaminya bersama Juliari Batubara, terduga kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial.

Nora Alexander mengunggah ulang atau merepost unggahan dari Facebook Metro Denpasar.

Dalam unggahan tersebut Nora menyoroti perbandingan penampilan Juliari dan Jerinx.

Dalam kutipan caption yang diunggah Nora tertulis bahwa sebagian besar orang pada awalnya akan mengatakan sosok berdasi yang dianalogikan oleh Juliari adalah yang paling jujur.

"MENTRI SOSIAL & DISTORSI SOSIAL. Taruhlah ini 2019, blm pandemi. Lu liatin foto ini ke sebanyak mungkin warga yg lu temui sambil tanya "mana yg kira2 lebih jujur?". Gue yakin 80% lbh bakal pilih yg berdasi," tulis Nora yang mengunggah ulang postingan Metro Denpasar, Minggu (6/12/2020).

"Kita percepat ke hari ini. Lu lakuin hal yg sama. Gw yakin 80% akan tetap pilih yg berdasi," lanjutnya.

Dalam unggahan yang di posting Nora juga tertulis bahwa bahaya dari penampilan sedang menerpa Indonesia.

"Inilah bahaya laten KEMASAN yg terlalu lama gerogoti bangsa ini. Lu mau sejahat seiblis apapun, selama lu rapi sopan lu masih ada peluang dimaafkan/bebas jerat hukum. Tapi kalau lu udah kebalikannya (setidaknya di mata kaum KEMASAN) maka sebenar apapun, lu tetap dianggap iblis," terangnya.

Kemudian dalam unggahannya, Nora juga mengunggah perbandingan kasus Mensos dengan Jerinx masih dari Facebook Metro Denpasar.

"Mari komparasi kasus Jurix & Mensos. Jurix sakiti perasaan IDI. PERASAAN bro. PE RA SA AN. Sesuatu yg bisa lu ubah jika lu paham si Jurix mengkritik ORGANISASI bukan PERSONAL lu. Lu tinggal tiktokan atau tonton stand up comedy di YouTube sambil makan coklat kesukaan lu, rasa kesal pasti berkurang. Minggu depan palingan lu dah lupa. Lagian lu emang ikutin perintah WHO & dapat upah dari itu kok," tuturnya.