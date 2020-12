LIAT Foto Betapa Awet Mudanya Sophia Latjuba, Tidak Kalah Cantik dengan Putrinya yang Masih Remaja

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis senior Sophia Latjuba mengunggah foto bersama Manuella Aziza Villareal, putri bungsunya.

Dari foto itu terlihat betapa kompaknya ibu dan anak itu.

Meski secara usia mereka beda hampir 35 tahun.

Adik dari Eva Celia itu pun juga tampak semakin dewasa.

Saat pemotretan, Sophia dan putrinya kompak mengenakan dress berwarna hitam.

Sophia sempat mengunggah video di balik layar pemotretan.

Ia mengaku bangga kepada putri bungsunya.

Layaknya model profesional meski usianya masih belia.

On set with my baby girl Manuella.

Couldn’t be more proud of my daughters.