Sinopsis Drakor Who Are You: School 2015,Eun Bi ke Tongyeong Cari Eun Byul,Tayang di NET TV Hari ini

TRIBUN-MEDAN.com - Sinopsis Drakor Who Are You: School 2015,Eun Bi ke Tongyeong Cari Eun Byul,Tayang di NET TV Hari ini

.

Penasaran seperti apa kelanjutan drama korea Who Are You: School 2015, dapat Anda saksikan hari ini, Senin (7/12/2020).

Baca juga: GRATIS Cara Klaim Token Listrik PLN 7 Desember 2020, Pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA (Diskon)

Dalam drama Korea Who Are You: School 2015 episode kali ini, Eun Bi memilih kembali ke Tongyeong untuk mencari keberadaan Eun Byul.

Eun Bi (Kim So Hyun) menemukan surat dan buku catatan yang ditinggalkan saudara kembarnya, Eun Byul.

Di dalamnya, Eun Byul menuliskan kisahnya saat pertama kali diadopsi oleh Mi Kyung (Jeon Mi Sun).

Baca juga: SINOPSIS Samjin Company English Class, Film Korea Park Hye Soo Tayang Mulai Hari ini

Beberapa tahun silam, Mi Kyung bercerita jika ia melihat Eun Byul duduk menyendiri di halaman panti asuhan.

Eun Byul menemukan keanehan dalam cerita ini. Ia merasa tidak pernah melihat Mi Kyung saat itu.

Hal ini pun menjadi petunjuk pertama Eun Byul soal keberadaan saudara kembar yang tersimpan rapat darinya.

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta, Sinetron Tayang Hari Ini 7 Desember, Rahasia Elsa soal Roy Terbongkar

Tak ingin lagi berbohong pada Mi Kyung dan teman-teman Eun Byul, Eun Bi pun memilih pulang ke Tongyeong.