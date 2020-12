LINK Live Streaming Barcelona Vs Juventus via TV Online, Hasil Menang Laga Derbi Modal Ronaldo Cs

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel big match antara Barcelona vs Juventus dalam lanjutan Liga Champions, Rabu (9/12/2020) dini hari WIB.

Laga Barcelona vs Juventus akan digelar di Stadion Camp Nou pada Selasa (8/12/2020) malam waktu setempat atau Rabu (9/12/2020) dini hari pukul 03.00 WIB.

Duel Barca vs Juve bisa disaksikan via live streaming dari Vidio.com. Untuk Link streaming via Vidio.com tersedai di bagian akhir artikel.

Namun bisa juga anda saksikan live streaming secara gratis dari HP.

Link streaming gratis Barca vs Juve akan tersedia jelang kick off. Ikuti perkembangan streamingnya di www.tribun-medan.com.

Bek senior Juventus, Leonardo Bonucci, menyebut kemenangan pada laga derbi kontra Torino merupakan modal berharga menjelang duel melawan Barcelona di matchday ke-6 Liga Champions.

Juventus bakal menantang tuan rumah Barcelona pada pertandingan penutup fase grup Liga Champions 2020-2021.

Si Nyonya Tua, julukan Juventus, berkunjung ke kandang Barcelona dengan modal kemenangan 2-1 atas Torino pada pekan ke-10 Liga Italia, Minggu (6/12/2020).

Pada pertandingan bertajuk Derby della Mole itu, Juventus menunjukkan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan.

Sempat tertinggal melalui gol Nicolas N'Koulou ketika laga baru berjalan sembilan menit, Si Nyonya Tua mampu membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol pada 13 menit waktu tersisa.