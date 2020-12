Betapa Terpukulnya Hati Saudara Kembar Melisha Sidabutar, Posting Kenangan Bersama dan Nyatakan Ini

Dalam InstaStory, ia membuat rangkaian pesan yang memperlihatkan kedekatan keduanya sejak kecil hingga remaja. Awalnya, Melitha mengunggah foto berdua dengan Melisha yang berdandan cantik di depan pohon natal.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar meninggalnya peserta Indonesian Idol Melisha Sidabutar di usia yang ke-19 tahun, tentu menyisakan kehilangan mendalam.

Terutama bagi kembaran Melisha, Melitha Sidabutar yang terkenal amat dekat dengan sang kakak.

Ia pun mengungkapkan kepedihannya melalui media sosial.

Ungkapan kehilangan Melitha Sidabutar, saudara kembar kontestan Indonesia Idol Melisha Sidabutar yang meninggal dunia, Rabu (9/12/2020). (Instagram @melithatricia)

Melalui akun Instagram @melithatricia, Rabu (9/12/2020), Melitha mengunggah pesan dan foto kenangan bersama Melisha.

Dalam InstaStory, ia membuat rangkaian pesan yang memperlihatkan kedekatan keduanya sejak kecil hingga remaja.

Awalnya, Melitha mengunggah foto berdua dengan Melisha yang berdandan cantik di depan pohon natal.

"She's the pretties person i've ever met," tulis Melitha.

Rangkaian selanjutnya, Melitha menampilkan momen keakrabannya berfoto selfie dengan sang kakak.

"The best person i've know."