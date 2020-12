Setelah Video Syur Mirip Dirinya Heboh, Gisel Merasa Ada Beban Berat Sebagai Ibu: Banyak Penghakiman

TRIBUN-MEDAN.COM - Gisella Anastasia atau Gisel mengaku merasa memiliki beban sebagai ibu dari Gempi, anak semata wayangnya.

Sebab, menurut dia, Gempi adalah anak yang menggemaskan dan kerap menjadi pusat perhatian banyak orang.

"Ada beban banget karena anaknya disukai semua orang dan juga kemarin kehidupan enggak smooth. Kalau bisa dibilang ada cacat yang begitu besar, jadi susah banget ngimbanginnya," ujar Gisel dalam akun YouTube Denada Official seperti yang dikutip Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Gisel merasa sulit mengimbangi anaknya yang disayang banyak orang.

Menurut Gisel, ia kerap dihakimi dan dinilai buruk akhir-akhir ini.

"Jadi sementara anaknya dicintai semua orang, emaknya dibetein hampir semua orang, apalagi ibu-ibu yak. Kayak enggak banget lo, kayak ditunjukkin 'your not so so good example' gitulah. Banyak penghakiman dari mana-mana, jadi berat banget," kata Gisella.

Gisella Anastasia, Gempi, dan Gading Marten. (Instagram @gadiiing)

Meski begitu, hal tersebut menjadi pelajaran baginya untuk selalu membenah diri.

Wanita 30 tahun ini mengaku hanya bisa berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi anak semata wayangnya itu.

"Dari semua proses itu aku penginnya jadi pembelajaran dan aku tetap berusaha jadi ibu yang terbaik buat dia ( Gempi) walaupun banyak try error-nya. Pasti banyaklah salahnya, belajar lagi. Cuma karena dia disukai banyak orang si Gempi jadi kesorot banget, jadi ke highlight banget," ujar Gisella.

"Ya cuma enggak apa-apa berarti sekarang membenahi diri lebih banyak, supaya orang cari-cari kesalahannya paling sudah mentok salah-salah yang dulu. Jadi aku berusaha jadi lebih baik dari yang kemarin, aku jadi yang terbaik aja," ungkap dia.

Gisel juga saat ini mencoba jujur dan tak menutupi apa-apa dari buah hatinya.

"Kemarin itu berusaha enggak nutupi, jadi sejujur-jurunya (dengan Gempi). Jadi dengan harapan sih udah ngebangun trust kan. Dia nanti akan tahu karena dia mengalami sama aku ini, udah truth full dari pertama," tutur Gisella.

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beban Gisel Punya Anak Macam Gempi