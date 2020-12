Gelar Celebvation 2020, PGN Dorong Perwira Subholding Gas Aktif Berinovasi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyelenggarakan ajang apresiasi tertinggi kepada seluruh Perwira Subholding Gas yakni Celebration and Innovation (Celebvation) Day 2020, (7/12/2020).

Mengingat sebagai ajang apresiasi tertinggi untuk seluruh Perwira PGN, maka pada acara puncak Celebvation Day 2020 juga dihadiri oleh seluruh jajaran manajeman dan direksi PGN.

Group Head HCM PGN, Baskara Agung Wibawa menjelaskan, sepanjang tahun 2020, Divisi HCM telah menyelenggarakan berbagai program yang disukseskan oleh seluruh Perwira PGN.

Sebagai bentuk apresiasi dan recognition kepada seluruh pekerja yang telah berpartisipasi aktif pada berbagai program yang telah dilaksanakan, perusahaan memberikan reward kepada seluruh pekerja melalui Celebvation ini.

Tema pokok Celebvation tahun ini adalah Semangat Berinovasi yang Mendorong Kolaborasi dan Mengakselerasi Pencapaian Target Bisnis Perusahaan.

Diharapkan, dapat semakin memotivasi dan meningkatkan partisipasi seluruh Perwira Subholding Gas untuk produktif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas PGN.

Penghargaan Celebvation tahun ini diberikan kepada 289 Perwira PGN dengan kategori yakni Knowledge Management terbaik, Culture Award, The Most Inspiring Leader, The Most Inspiring Co-Worker, The Most Influential Millennial, The Most Inspiring Lifetime, Contributors in Learning & Development Program dan Innovation Award.

"Celebvation tahun ini sangat berbeda, di mana untuk kali pertama kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Namun, diharapkan semangat Perwira Subholding Gas tetap solid," kata Baskara.

Penyelenggaraan Celebvation Day 2020 secara online menjadi bentuk komitmen PGN dalam mematuhi himbauan pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini mengingat sampai saat ini, penyebaran Covid-19 masih cukup massif.

Meskipun demikian, juga diharapkan tidak mengurangi esensi dan kemeriahan acara ini.