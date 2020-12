Deddy Corbuzier Bongkar Alasannya Jarang Umbar Kemesraan Bareng Sabrina, Singgung soal Perasaan Azka

Deddy Corbuzier Bongkar Alasannya Jarang Umbar Kemesraan Bareng Sabrina Chairunnisa, Singgung soal Perasaan Azka

TRIBUN-MEDAN.com- Tak cuma dikenal punya karier mentereng di dunia hiburan, Deddy Corbuzier juga dikenal sebagai sosok ayah yang baik.

Anggapan itu terbukti lantaran Deddy kerap menghabiskan momen seru bersama anak semata wayangnya.

Tak hanya itu, ia juga beberapa kali memperlihatkan cara didiknya kepada sang putra, Azka Corbuzier.

Meski biasa tampil sangar, siapa sangka baru-baru ini Deddy mendadak nyaris menangis saat membahas buah hatinya.

Ia pun mengucapkan kata menyentuh untuk sang putra yang beberapa waktu lalu sempat mengomentari hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo.

Hal ini diungkapkan oleh Deddy pada Ivan Gunawan dan Atalarik Syach di acara OOTD yang diunggah di YouTube Trans 7 Official (07/12).

Deddy Corbuzier bersama sang pacar dan Azka (instagram)

"Anaknya nulis sesuatu, dia (Azka) kasih lihat ke gue 'Pa, this is how I feel'. Gue bilang selama kamu tidak menghina orang lain, membenci ibu kamu, dan kamu tulis kamu sayang ibu kamu, tulis," ucap Deddy Corbuzier.

Ivan Gunawan lantas mengaku bahwa dirinya sendiri sampai menangis saat membaca tulisan Azka untuk Kalina itu.

"Tapi jujur gue sedih lho pas baca kata-kata itu, anak-anak itu hatinya pure ya meskipun udah 14 tahun. Kalau anak nulis perasaannya ke orangtua itu gila sih," terang Ivan Gunawan.