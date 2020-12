JADWAL Tayang Man United Vs Man City, Live Mola TV Malam Ini, Solskjaer Sebut Belum Saatnya Panik

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes (kanan) dan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer (kiri) bereaksi ketika mereka meninggalkan lapangan pada akhir pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Manchester United dan Watford di Old Trafford di Manchester, Inggris, pada 23 Februari , 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris malam ini akan tersuguhkan duel big match Derbi Manchester antara Manchester United vs Manchester City, Sabtu (12/12/2020) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Duel Man United vs Man City digelar di Old Trafford pukul 00.30 WIB, live Mola TV. Link live streaming Man United vs Man City bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Laga Derbi Manchester ini juga bisa ditonton live streaming gratis dari HP. Untuk link streaming gratisnya, baru bisa diakses menjelang kick off.

Ikuti perkembangan live streaming MU vs MC

Jelang duel, kegagalan Man United lolos ke 16 besar Liga Champions tampaknya masih membekas.

Penampilan mereka tentu akan menjadi kembali sorotan, termasuk dalam derbi Manchester di ajang Liga Inggris pekan ke-12 nanti.

Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, menyebut timnya tak usah panik dengan sorotan berbagai pihak dalam kurun waktu beberapa hari terakhir.

Pasalnya, Solskjaer yakin timnya masih bisa membuat hasil positif pada laga-laga selanjutnya kendati tekanan terus datang.

"Pemain manapun seharusnya kecewa dan frustrasi ketika kalah. Musim ini kami sudah menangani sejumlah kegagalan dengan cukup baik," kata Solskjaer dikutip BBC Sport.

"Sebelum laga berikutnya, Anda harus menganalisis apa yang salah, tetapi penting untuk tidak gampang menekan tombol panik, karena Anda tahu di sepak bola Anda tak bisa menang di setiap pertandingan."