Ngopi Santai Gak Bikin Kantong Bolong di Kome

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kome meresmikan gerai kopi ketiganya yang beralamat di Jalan Jalan Brigjend Katamso Simpang, Gg. Kenanga No.74, Kota Medan, Sabtu (12/12/2020).

Gerai kopi yang terkenal dengan penggunaan sirup ekstrak beras ini menawarkan konsep yang berbeda dari gerai Kome lainnya.

"Gerai ketiga ini kita bikin dengan dengan konsep ala ala Jepang. Tahun 2018 sampai 2019 trennya itu kan coffee to go yang kebanyakan di pesan secara online. Store pertama lebih simple, kebanyakan untuk take away. Nah store yang kedua dan ketiga lebih besar dan bisa untuk nongkrong," kata CEO dan Founder Kome Erianto Avril saat ditemui Tribun Medan, Sabtu (12/12/2020).

Gerai ketiga ini dibuat dengan konsep yang santai dan menawarkan suasana alam dengan berbagai ornamen dari kayu di dalamnya. Tempat ini dibuat dengan kapasitas yang bisa menampung sekitar 60 orang.

"Sekarang kita lihat banyak kaum milenial yang cari tempat nongkrong. Makanya kita sediakan coffee shop dimana pengunjung bisa punya tempat untuk aktivitas yang positif. Apalagi belakangan banyak yang kerjanya enggak ke kantor lagi, bisa dari cafe," katanya.

Untuk itu gerai ini dilengkapi juga dengan WiFi dan stopkontak di setiap tempat duduknya.

Sehingga pengunjung bisa memanfaatkannya untuk bekerja dan kegiatan produktif lainnya namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan.

"Untuk protokol kesehatan selama pandemi ini setiap pengunjung akan diukur suhu tubuhnya. Kita juga sediakan hand sanitizer dan semua pengunjung wajib menggunakan masker. Meja dan kursi juga kita sterilisasi setiap pengunjung selesai duduk," katanya.

Agar tetap menjaga jarak, pihaknya menganjurkan supaya pengunjung tidak duduk berhadapan.

Kalaupun pengunjung datang tidak sendirian, tempat duduk antar tamu tetap diberi jarak untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.