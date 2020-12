Link Live Streaming Barcelona Vs Levante, Kick Off jam 03.00, Koeman Wajibkan Misi Kejar Poin Penuh

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel antara Barcelona vs Levante pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-13, Senin (14/12/2020) dini hari nanti.

Duel Barcelona vs Levante ini akan digelar di Stadion Camp Nou, Minggu (13/12/2020) malam waktu setempat atau Senin (14/12/2020) dini hari pukul 03.00 WIB.

Laga Barcelona vs Levante bisa disaksikan via live streaming Vidio.com. Link streaming Barcelona vs Levante bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Menjamu Levante, Barcelona bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan setelah dua laga berturut-turut menderita kekalahan.

Klub berjulukan Blaugrana itu menelan kekalahan pada laga kontra Cadiz (1-2) pekan ke-12 LaLiga dan Juventus (0-3) di matchday terakhir Grup G Liga Champions.

"Kami bermain di Camp Nou melawan tim yang tentunya ingin meraih tiga poin," kata Ronald Koeman dikutip dari Mundo Deportivo.

"Kami harus fokus menciptakan ruang dan peluang mencetak gol," ujar Koeman.

"Selain itu, kami juga harus meningkatkan pertahanan, tapi hal itu bukan sesuatu yang membuat saya terobsesi," ujar Koeman melanjutkan.

"Ini adalah pekan yang sangat penting bagi kami," tutur Koeman.

Barcelona sementara menempati peringkat kesembilan klasemen Liga Spanyol.