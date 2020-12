PENGACARA Top Hotman Paris Dapat Ratusan DM Instagram, Memintanya Jadi Kuasa Hukum Rizieq Shihab

TRIBUN-MEDAN.COM - PENGACARAN kondang Hotman Paris Hutapea mendapat ratusan direct messages (DM) Instagram.

DM Instagram itu berasal dari pendukung Muhammad Rizieq Shihab agar menjadi kuasa hukum pemimpin FPI itu.

Meski begitu, Hotman Paris menyebutkan masih banyak pengacaran lain yang lebih hebat dari dirinya.

"Ini salah satu dari ratusan dm ke hotman!! Kenapa minta Hotman?."

"Banyak pengacara top yg lebih hebat dari hotman!."

"Gimana saran para fanss??," tulis caption Hotman.

Terlihat pada foto unggahan Hotman, cuitan twitter seorang warganet yang meminta Hotman Paris menjadi pengacara HRS.

"Selamat pagi @hotmanParis, Pak kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizieq berapa kami harus bayarnya jasamu pak pls."

"I will do best for u pak @hotmanParis," tulis cuitan @sarina_cut.

Unggahan instagram Hotman ini menuai banyak komentar dari warganet Instagram.