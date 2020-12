Sekolah Tatap Muka Butuh Komitmen Persetujuan Orangtua, Disdik Sumut Lakukan Kombinasi 70:30

Tribun-Medan.com, Medan - Pembelajaran tatap muka direncanakan akan dibuka kembali pada tahun 2021 dengan beberapa regulasi dengan memprioritaskan protokol kesehatan.

Persiapan ini juga turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut dengan kebijakan bawa tiap sekolah wajib untuk membuat surat komitmen.

Kadis Pendidikan Sumut, Lasro Marbun mengungkapkan, dalam surat komitmen ada dua jenis pernyataan dalam surat komitmen untuk sekolah dan ditujukan untuk orangtua murid.

"Khusus untuk persiapan komitmen ini, kalau ada satu dua orang sudah ada terkonfirmasi Covid, maka sekolah harus dihentikan. Kemudian, sebelum sekolah dilakukan untuk sekolah tatap muka, orangtua akan dikumpulkan atau dikirimkan surat pemberitahuan dan diberi kesempatan orang tua Yes or No untuk pelaksanaannya," ungkap Marbun, Selasa (15/12/2020).

Marbun juga menuturkan, komitmen untuk orangtua dapat dimungkinkan akan mendapat tanggapan setuju dan tidak setuju.

Saat ditanya bagaimana nasib sekolah apabila banyak orangtua menolak belajar tatap muka, Lasro menjelaskan akan menggunakan sistem kombinasi.

"Pendidikan itu sebagai solusi. Jadi kalau ada orangtua tidak setuju, bukan berarti pendidikan tidak akan berlangsung. Bagaimana mengelola persoalan itu, kita dari provinsi akan mengkombinasi antara daring dan luring," ujarnya.

Marbun menegaskan, dalam situasi pandemi saat ini, pembelajaran akan sulit dilakukan dalam satu sisi saja.

"Pembelajaran daring saja tidak mungkin, begitu juga pembelajaran luring. Jadi how to combine menjadi permasalahan saat ini. Tentu persentasinya bisa saja daring menjadi 70 persen, luringnya menjadi 30 persen. Begitu juga sebaliknya," tuturnya.

Marbun menjelaskan, persentasi kombinasi luring dan daring akan disesuaikan dengan kondisi sekolah, di mana pihak sekolah sudah memberikan laporan persiapan sekolah kepada Disdik Sumut.

"Apa yang menjadi penentunya, tentu dari situasi kondisi psikis dan situasi kondisi kemauan semua pihak dari sekolah tersebut, makanya pemetaannya per sekolah. Dibutuhkan pemangku kepentingan sekolah mulai dari tenaga pendidik hingga orangtua agar dapat terlaksana dengan baik," pungkas Marbun.(cr13/tribun-medan.com)

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona.

Mari cegah dan perangi persebaran Covid-19. Tribun Medan mengajak seluruh Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat Pesan Ibu: Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga jarak.