Berikut Ini Daftar Nama 22 Sepeda Motor Terbaik di Tahun 2020

TRIBUN-MEDAN.COM - Tahun 2020 menjadi tahun ketiga Gridoto Award diselenggarakan. Meski di tengah pandemi, tapi pemberian apresiasi pada APM roda dua tetap dilakukan.

Dengan tema Road to ELMO (Electric Mobility), Gridoto mengajak seluruh audiens untuk menyambut tantangan baru, yaitu hadirnya kendaraan listrik.

Tahun ini, mulai banyak juga merek motor listrik yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari Gesits, NIU, BF Goodrich, EC-GO, dan lainnya.

Untuk kategori roda dua atau sepeda motor, Gridoto telah menyiapkan 22 penghargaan.

Yamaha paling banyak menyabet penghargaan dengan total 10 penghargaan.

Terbanyak kedua adalah Honda dengan empat penghargaan.

Lalu, terbanyak ketiga Kawasaki dan KTM yang masing-masing dapat dua penghargaan.

Berikut ini daftar penghargaan beserta pemenangnya:

1. Best of Bebek 110 - 150 cc : Yamaha New MX King

2. Best of Skutik 110 - 125 cc Entry Level : Honda All New BeAT

3. Best of Skutik 110 - 125 cc High Level : Yamaha Lexi

4. Best of Skutik 150 cc : Yamaha All New Nmax ABS Connected

5. Best of Skutik Retro 150 cc : Vespa GTS Super 150 i-GET

6. Best of Skutik 200 - 250 cc : Yamaha Xmax

7. Best of Skutik 250 up - 400 cc : BMW C 400 GT

8. Best of Sport 150 cc Fairing : Yamaha R15

9. Best of Sport 150 cc Naked : Yamaha MT-15

10. Best of Sport Retro 150 - 250 cc : Yamaha XSR 155

11. Best of Sport 250 cc Fairing : Kawasaki Ninja ZX-25R

12. Best of Sport 200 - 250 cc Naked : Yamaha MT-25

13. Best of Sport 150 cc Dual Purpose : Yamaha WR 155R

14. Best of Sport 200 - 250 cc Dual Purpose : Honda CRF 250 Rally

15. Best of Sport 250 up - 400 cc Dual Purpose : KTM 390 Adventure

16. Best of Sport 300 - 400 cc : KTM Duke 390

17. Best Electric Motorcycle : Gesits

18. Best Big Bike : Honda X-ADV 750

19. Best Acceleration : Kawasaki Ninja ZX-25R

20. Best Fuel Consumption : Honda Genio

21. Best Budget : Suzuki Nex II

22. Motorcycle of the Year : Yamaha All New Nmax ABS Connected

Artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul:Ini Daftar Sepeda Motor Terbaik Tahun 2020