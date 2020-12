TRIBUN-MEDAN.com - JAM TAYANG Live Streaming Liga Italia Genoa vs Juventus, Cagliari vs Inter Milan, Lazio vs Verona.

Live Streaming BeIN SPORTS 2 dan RCTI atau RCTI plus menayangkan laga Serie A Liga Italia, antara lain AC Milan vs Parma ; Genoa vs Juventus ; Cagliari vs Inter Milan ; dan Lazio vs Verona.

Jadwal Liga Italia Serie A matchday 11 tayang siaran langsung dan Live Streaming BeIN SPORTS 2 dan RCTI / RCTI plus.

Tauan link live streaming tersedia di akhir artikel.

Jadwal Liga Italia

LIGA ITALIA - Penyerang Swedia AC Milan Zlatan Ibrahimovic (tengah) merayakan bersama gelandang Turki AC Milan Hakan Calhanoglu dan rekan setimnya setelah mencetak gol keduanya selama pertandingan sepak bola seri A Italia Napoli vs AC Milan pada 22 November 2020 di stadion San Paolo di Napoli. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Berikut jadwal Liga Italia Serie A matchday 11 yang akan tayang siaran langsung dan live streaming beIN SPORTS 2 dan RCTI:

Sabtu, 12 Desember 2020

Pukul 02.45 WIB - Sassuolo vs Benevento

Pukul 21.00 WIB - Crotone vs Spezia

Minggu, 13 Desember 2020