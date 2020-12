Berita Foto: Imigran di Medan Berunjuk Rasa di UNHCR, Meminta Diberangkatkan ke Negara Tujuan Suaka

TRIBUN-MEDAN.COM - Sejumlah imigran pencari suaka dari berbagai negara berunjuk rasa di depan Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/12/2020).

Sejumlah imigran pencari suaka dari berbagai negara berunjuk rasa di depan Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/12/2020). Sebanyak 1500 imigran yang berada di Medan, meminta untuk segera diberangkatkan ke negara-negara tujuan suaka seperti Australia, Selandia Baru dan Kanada. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Mereka meminta agar organisasi PBB itu, memberangkatkan mereka ke negara-negara tujuan suaka. Para imigran tersebut membentangkan spanduk "our countries are not safe" dan berorasi dengan bahasa Indonesia "Kami Sudah Capek, 7 Tahun Cukup, UNHCR Wake Up-Wake Up," teriak salah satu orator disambut teriakan massa aksi.

Salah seorang pengungsi asal Afganistan, Muhammad menyebutkan aksinya kali ini untuk meminta pihak organisasi PBB tersebut mencarikan suaka negara ketiga untuk para pengungsi karena sudah 7 tahun tak ada kejelasan. Ia menyebutkan bahwa dirinya punya keluarganya dan tak bisa bertemu karena tak kunjung diberikan suaka ke negara ketiga.

Ia membeberkan bahwa hingga beberapa tahun pihak UNHCR dan IOM tak memberikan kejelasan kepada para pengungsi yang ada di Medan. Ia juga mengungkap keterbutuhan obat-obatan bagi pengungsi juga kurang diperhatikan. (sir/tribun-medan.com)