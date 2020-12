Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Lagi yang Mati - Iwan Fals, Rupanya yang Mati Sang Teman

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah kunci (chord) dan lirik lagu "Ada Lagi yang Mati" - Iwan Fals:

Intro :

Am G Em (4x)

Am Em G Am C (2x)

Am Em G Am C

Aku lihat orang yang mati

Am Em G Am G Em

Diantara tumpukan sampah

Am Em G Am C

Lehernya berdarah membeku

Am Em G Am G Em

Bekas pisau lawannya tadi malam

Am Em G Am C

Depan pasar dekat terminal

Am Em G Am G Em

Pagi itu orang berkerumun

Am Em G Am C

Melihat mayat yang membusuk

Am Em G Am G Em

Hidung sesekali meludah

Musik :

Am

Am Em G Am C

Aku lihat orang menangis

Am Em G Am G Em

Di sela gaduhnya suasana

Am Em G Am C

Segera aku menghampiri

Am

Dengan bimbang

Em G Am G Em

Aku betanya kepadanya

Am Em G Am C

Rupanya yang mati sang teman

Am Em G Am G Em

Teman hidup sepaham

Am Em G Am C

Banyak kisah yang dilewati

Am Em G Am Am G

Dia berdua ikat tali saudara

Reff :

F G Am

Sementara surya mulai tinggi

F G Em Am

Panas terasa bakar kepala

Musik :