Menilik Potret Kemesraan Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra Bulan Madu di Nihi Sumba

Selama ini Isyana termasuk jarang mengunggah potret mesra bersama suaminya.

Hingga kemudian dirinya dan Rayhan memutuskan untuk mini honeymoon.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Isyana Sarasvati kini tengah menikmati honeymoon romantis dengan sang suami, Rayhan Maditra.

Pasangan yang menikah pada 2 Februani 2020 itu menghabiskan waktu bersama di Nihi Sumba.

Melalui akun instagramnya, Isyana membagikan deretan momen saat menikmati honeymoon.

Salah satunya saat menikmati waktu berenang berdua dengan sang suami.

Pemandangan pantai yang indah menjadi latar belakangnya.

Tak ada kata-kata di caption unggahannya, pelantun lagu Keep Being You itu hanya menyertakan emoji hati berwarna ungu.

Isyana Sarasvati honeymoon dengan Rayhan di Nihi Sumba (Instagram @isyanasarasvati)

Selain berenang bersama, Isyana dan Rayhan juga asyik menikmati sunset.

Keduanya juga bersantai menaiki kuda di pantai.