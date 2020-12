Polres Tanjungbalai Amankan 300 Butir Pil Mirip Ekstasi Merek Instagram

TRIBUN-MEDAN.COM, TANJUNGBALAI - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungbalai menangkap dua warga Medan karena telah memproduksi 300 butir pil yang menyerupai ekstasi dengan merek Instagram.

Dua tersangka Jimron Naibaho alias Jimron(40) warga Jalan Seroja, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan Robby Julianda alias Robby (37) warga Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Kasubbag Humas Polres Tanjungbalai, Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan mengatakan, keduanya ditangkap di sebuah rumah yang disewa kedua tersangka.

"TKP penangkapan di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai," ujarnya kepada Tribun-Medan.com, Jumat (18/12/2020).

Dikatakannya, informasi awal pihak Polres Tanjungbalai mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga melakukan pengecekan.

"Dan ditemukanlah dua orang tersangka ini sedang memproduksi obat palsu ini di sebuah rumah," katanya.

Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 300 butir obat-obatan yang menyerupai pil ekstasi dengan merk Instagram bewarna merah.

"Satu alat cetak untuk membentuk pil, membuat yang menyerupai pil ekstasi, satu buah plastik warna putih berisikan serbuk diduga campuran obat warna merah dgn berat kotor 11,32 gram," katanya.

Selain itu, terdapat juga dua bungkus tepung zat pewarna makanan warna oranye dan kuning, satu buah pipet warna putih, satu buah obeng, satu buah tang dan satu buah tas sandang bewarna merah.

Dikatakannya, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Laboraturium forensik Cabang Medan bahwa pil-pil tersebut negatif narkotika.

Kedua tersangka dikenakan tindak pidana dengan pasal 196 sub 197 sub 198 UI RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, atau Pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar.(cr2/Tribun-Medan.com)