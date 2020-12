Putri Nia Ramadhani Ubah Warna Rambut, Penampilan Barunya Tuai Pujian

Meniru sang Ayah dan sang Mama yang juga kerap berganti warna rambut, Mikha tak mau ketinggalan. Baru-baru ini Mikha ke salon mengubah warna rambutnya dan menyebut "new year new me".

TRIBUN-MEDAN.com - Zalindra Bakrie, putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie kerap mencuri perhatian.

Wajah cantiknya selalu dielu-elukan netizen.

Sejak masih balita, Mikha, begitu ia sapa, memang memiliki paras yang cantik menurun dari sang Mama, Nia Ramadhani.

Mikhayla Zalindra Bakrie (Instagram)

Tahun 2020 ini, usia Mikha genap 8 tahun.

Ia tumbuh menjadi bocah cilik yang cantik dan pintar memiliki sejumlah bakat.

Mikha disebutkan oleh Nia Ramadhani sudah bisa mengeksplor penampilannya sendiri.

Ia juga kerap tampil stylist meski terbilang baru kanak-kanak.

Tak heran jika Mikha sudah punya keinginan untuk mengubah gaya rambutnya.

Meniru sang Ayah dan sang Mama yang juga kerap berganti warna rambut, Mikha tak mau ketinggalan.

Baru-baru ini Mikha ke salon mengubah warna rambutnya dan menyebut "new year new me".