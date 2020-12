SEDANG BERLANGSUNG Crystal Palace Vs Liverpool, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Hasil Liga Inggris Liverpool vs Tottenham. Striker Liverpool, Roberto Firmino, berhasil menanduk bola dan membawa timnya menang atas Tottenham Hotspur, Kamis (17/12/2020)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel antara Crystal Palace vs Liverpool pada ajang Liga Inggris pekan ke-14, Sabtu (19/12/2020).

Duel Crystal Palace vs Liverpool di Selhurst Park, kick off pukul 19.30 WIB. Laga ini bisa anda saksikan via live streaming Mola TV.

Namun anda juga bisa menyaksikan Liverpool dan Crystal Palace secara gratis dari HP. Link live streaming Crystal Palace vs Liverpool secara gratis bisa di akses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengatakan dirinya kemungkinan akan melakukan rotasi pemain dalam laga Liga Inggris melawan Crystal Palace.

Pertandingan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Liverpool supaya bisa menjauh dari kejaran para pesaingnya.

The Reds saat ini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 28 poin.

Liverpool unggul tiga angka atas Tottenham Hotspur yang menempati posisi runner-up.

Akan tetapi, laga menghadapi Palace diprediksi bakal berjalan alot mengingat padatnya jadwal pertandingan Liga Inggris 2020-2021.

Partai kontra Palace hanya berjarak tiga hari dari pertandingan Liverpool melawan Tottenham Hotspur yang bergulir pada Rabu (16/12/2020).

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Mohamed Salah cs.