CERITA Sedih BCL, Menata Hidup Setelah 10 Bulan Suaminya Meninggal Dunia: Tidak Lagi Mengurung Diri

TRIBUN-MEDAN.COM - PENYANYI Bunga Citra Lestari (BCL) kembali melontarkan rasa galaunya tanpa Ashraf Sinclair, suaminya yang telah meninggal dunia.

BCL juga menyampaikan keluh kesahnya hidup setelah suaminya meninggal dunia.

Dalam tayangan di akun YouTube ALELDUL TV itu memperlihatkan BCL kembali beraktivitas rutin seperti biasa.

Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair. (Instagram @bclsinclair)

"Ini pertama kali kita semua bertemu Unge," sambut Maia Estianty

"Kecuali Daniel," celetuk Unge yang mengaku sudah 2 kali bertemu dengan rekannya itu.

Ya, setelah kurang lebih 10 bulan merenung sejak ditinggalkan Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari akhirnya kembali menjalankan aktivitas seperti sebelumnya.

Meskipun belum sepenuhnya sembuh, Bunga Citra Lestari mengaku sudah mulai membiasakan diri seperti sebelumnya.

"Belum sepenuhnya recovery sih Bun, I think the first humans, yang penting masih bisa napas aja gitu," ujar Bunga.

Ilustrasi: Potret BCL & Ashraf Sinclair dalam artikel Bunga Citra Lestari unggah potret pernikahannya. (Instagram: @bclsinclair)

Bunga mengaku masih terus memulihkan perasaannya usai ditinggalkan Ashraf Sinclair pada 18 Februari 2020 lalu.

Bagi pelantun lagu 'Cinta Pertama' itu, kini yang terpenting baginya adalah masih bisa melanjutkan hidup dengan orang-orang yang dicintainya.