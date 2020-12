Pemerintah Indonesia Gratiskan Vaksin, IHSG Saham Farmasi Meroket

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kinerja saham pada perdagangan pekan lalu ditutup naik di atas level psikologis 6.100. IHSG ditutup naik 1.8% di level 6.118,40.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan kenaikan IHSG di sesi kedua membuktikan kalau IHSG mampu berada dia atas 6.100 dan tidak goyah atau dilanda aksi jual. Tidak tertahan di level resisten 6.070-an.

"Saya mellihat saat IHSG naik diatas 6.100 terpantau tekanan jual tidak begitu besar. Ini menjadi pertanda bahwa IHSG siap untuk melanjutkan tren penguatannya besok," katanya.

Namun masih harus dikonfirmasi dengan kinerja sejumlah bursa dunia dan sentimen di tanah air. Paket stimulus yang progessnya positif belakangan memang sangat mendukung kemungkinan kenaikan IHSG, itu dari sisi eksternal.

"Sementara dari sisi internal, wacana pemerintah yang akan menggratiskan vaksin juga sangat berpeluang untuk membuat IHSG terus naik. Nah, untuk itu investor seharusnya fokus kepada saham-saham farmasi. Dan pada hari ini saja sejumlah saham farmasi mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dari IHSG," katanya.

Ia memaparkan saham Kimia Farma (KAEF) naik 2.54% di level 4.440, KLBF atau Kalbe Farma naik 4.04% di level 1.545, dan Indofarma naik 2.61% di level 4.330.

"Kabar vaksin ini menjadi motor kenaikan bagi sejumlah emiten farmasi dan tentunya membuat IHSG melambung tinggi," katanya.

Namun sayangnya kinerja mata uang Rupiah justru masih bergerak dengan kecenderungan melemah.

"Rupiah ditutup melemah tipis Rp 14.125 per US Dolar dari posisi sebelumnya di level Rp 14.120 per US Dolarnya. Rupiah seperti enggan untuk menguat terlalu jauh, padahal sangat bagus karena ditopang oleh banyak sentiment positif," pungkasnya. (sep/tribun-medan.com)