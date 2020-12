BCL Belajar Move On, Menguak Hal yang Dilakukannya 10 Hari setelah Ashraf Sinclair Meninggal

Unge seperti sapaannya, mengaku jika membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya bisa berbicara, dan sanggup bertemu dengan orang lain. Namun karena tuntutan pekerjaan yang tak bisa digantikan, ia akhirnya nekat untuk kembali bernyanyi setelah 10 hari.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah kepergian Ashraf Sinclair selama-lamanya, BCL merasakan trauma dan kesedihan yang sangat mendalam.

Bahkan BCL mengku dirinya mulai bangkit sejak 6 bulan kepergian Ashraf Sinclair.

Sebelumnya BCL juga sempat menolak kembali menjadi juri di Indonesian Idol.

Maia Estianty penasaran apakah ada kemungkinan BCL menikah lagi (YouTube MAIA ALELDUL TV)

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang pelantun lagu Cinta Sejati itu melalui Youtube channel Maia Al El Dul TV, Minggu (20/12/2020).

Dalam sebuah kesempatan para juri dan mantan host Indonesian Idol, menggelar sebuah pertemuan untuk reuni.

Maia yang belum pernah bertemu dengan BCL sejak kejadian itu, dengan penasaran menanyakan keadaan teman sesama jurinya.

Setelah 10 bulan kepergian Ashraf, BCL mengaku dirinya belum pulih seperti sedia kala.

"Belum recover sih bun, I think the first few months yang penting bisa napas aja gitu," jawab BCL.

