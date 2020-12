TRIBUN-MEDAN.com - Daftar Motor Skutik Model Baru Honda, Yamaha, Vespa, Suzuki, Termasuk Kymco X-Town 250i dan GP 125

Pamor skutik masih tetap tinggi meskipun di tengah pandemi.

Banyak pabrikan otomotif yang meluncurkan produk terbarunya di sepanjang tahun 2020.

Tahun 2020 dilanda pandemi mulai Maret lalu hingga sekarang masih berlangsung.

Meski kondisi ekonomi tak menentu dan bahkan bisa dibilang sulit, tapi hampir tiap bulan tetap ada motor baru yang meluncur.

Yamaha menjadi pabrikan yang paling banyak meluncurkan motor baru, baik hanya sekadar warna baru atau model baru.

Dua skutiknya yang merupakan produk baru, yaitu All New Aerox 155 Connected dan Gear 125.

Lihat Foto All New Honda Scoopy (Foto: KOMPAS.coKOMPAS.com/Gilang/Gilang)

Selain Yamaha, ada Vespa yang juga menawarkan banyak pilihan motor baru. Namun, tidak ada yang benar-benar menjadi model baru, hanya merupakan varian baru saja.

Meski demikian, Vespa memiliki beberapa skutik edisi terbatas, seperti Primavera Sean Wotherspoon, Sprint 150 dan GTS 300 HPE Racing Sixties, serta GTS 300 Sei Giorni II.

Pabrikan lain yang memperkenalkan skutik model baru, antara lain Honda dengan All New BeAT dan All New Scoopy, Suzuki dengan Nex Crossover, dan Kymco dengan X-Town 250o dan GP 125.