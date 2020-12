HEBAT, Lesti Kejora Masuk Daftar 100 Wanita dengan Wajah Tercantik di Dunia Top Beauty World 2020

Top Beauty World (TB World) terdiri dari 3 ahli bedah plastik Los Angeles Cosmetic Surgery Clinic. Mereka mengklaim memiliki andil besar dalam memilih 100 wanita tercantik dan 100 pria tampan di dunia.

TRIBUN-MEDAN.com - Tiga artis Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 100 wanita tercantik 2020 versi Top Beauty World (TB World). Siapa saja mereka?

Pedangdut Lesti Kejora baru-baru ini sukses mencuri perhatian publik.

Pasalnya, jebolan ajang D'Academy tersebut berhasil masuk dalam daftar 100 wanita tercantik 2020.

Top Beauty World (TB World) memang baru saja merilis hasil survei mereka pada Minggu (20/12/2020).

TB World mengumumkan nama 100 wanita di berbagai dunia yang dianggap memiliki wajah paling cantik.

Dari 100 nama yang diumumkan, terdapat 3 wanita Indonesia di dalamnya.

Mereka adalah Lesti Kejora, Natasha Wilona, dan Raisa Andriana.

Lesti bahkan tembus posisi 5 besar The 100 Most Beautiful Women of 2020 versi TB World.