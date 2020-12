Hebatnya Agnez Mo Bersanding dengan BTS,SRK hingga Red Velvet, Masuk Forbes Asia's 100 Digital Stars

Dalam daftar tersebut, Agnez Mo menjadi salah satu dari empat artis Indonesia yang berhasil masuk dalam Forbes Asia's 100 Digital Artist 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Agnez Mo, artis asal Indonesia bersyukur karena namanya masuk daftar Forbes Asia's 100 Digital Stars 2020.

Hal tersebut diketahui dari unggahan id Instagram pribadinya.

Terlihat Agnez mengunggah tangkap layar cuitan Forbes di Twitter.

Dalam unggahan itu, terlihat potret Agnez Mo berada di pojok kiri atas.

Beberapa artis lainnya yang tergabung dengan artis Asia Pasifik lain yakni BTS, EXO, Red Velvet, Shah Rukh Khan, Arashi, hingga Chris Hemsworth.

Agnez Mo (Instagram @agnezmo)

"Aku mengintip dengan mata kecilku. Terima kasih, Forbes," tulis Agnez Mo.

Penyanyi berusia 34 tahun ini lalu mengutip sebuah ayat dari kitab Ulangan yang membahas, usaha tak mengkhianati hasil.

"'The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom', Deuteronomy 28:13 NIV," tulis Agnez lagi.

