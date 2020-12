Sosok Ini Siap Bongkar Video Syur 19 Detik Mirip Gisel : Akhirnya Dia akan Melakukan Pengakuan

TRIBUN-MEDAN.com- Banyak ahli tarot yang menjelaskan pandangan mereka mengenai kasus video syur mirip Gisel alias Gisella Anastasia, salah satunya Denny Darko.

Melalui kanal Youtube-nya pada Minggu (20/12/2020), sang peramal coba membaca situasi yang akan terjadi kepada Gisel berdasarkan kartu tarot.

Sebelumnya, ramalan Denny Darko mengatakan bahwa permasalahan ini akan berlangsung lama hingga 2021.

Kali ini, dirinya kembali mengungkapkan bahwa akan ada seseorang yang mencoba untuk berbicara hubungannya dengan video syur tersebut.

"Yang saya lihat lagi di sini, dari five of swords adalah munculnya sebuah speak up, satu orang yang akhirnya melakukan pengakuan."

Denny Darko dalam kanal YouTube Melaney Ricardo (Capture YouTube Melaney Ricardo)

"Nah, apakah ini dari pihak pelakunya atau siapa tapi sepertinya akan mengarah ke sini," jelas Denny Darko sembari menunjukan kartu tarot.

Denny Darko kembali membacakan kartu selanjutnya dan mengungkapkan jika permasalahan Gisel ini akan berdampak pada kariernya.

Tak hanya dampak negatif, namun juga dampak positif yang dapat membuat karier mantan istri Gading Marten itu ke depannya lebih melejit.

"Jadi kalo saran saya, tidak melihat dari sudut bahwa ini akan merugikan saja, tetapi ini juga sebuah exposure, kalo Gisel bisa memanfaatkan ini," jelas sang peramal.