Brimob Polda Sumut Salurkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan Jelang Natal dan Tahun Baru

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, personel Satuan Brimob Polda Sumut menggelar kegiatan berbagi kasih melalui anjangsana di Panti Asuhan Pembangun Didikan Islam Jl. Jamin Ginting Medan dan Yayasan Panti Asuhan Sendoro Jl. Antariksa Medan, Selasa (22/12/2020).

Dalam kegiatan Bhakti Brimob Untuk Indonesia dan bentuk kepedulian kali ini, Satuan Brimob polda Sumut memberikan bantuan berupa sembako ke panti asuhan.

Kasubbag Dal Ops Bag Ops Brimob Polda, AKP Janpiter Napitupulu mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kepada sesama dan dalam rangka berbagi kasih menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2021.

"Terlebih di tengah pandemi covid-19 saat ini, melalui kehadiran personil Brimob di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu dan menyemarakkan damai kasih Natal sehingga dinilai dapat bermanfaat dan menjadi Berkat bagi banyak orang," katanya.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan Brimob Polda Sumut, yakni paket sembako di dua panti asuhan dan juga ke rumah warga, 20 Karung beras dengan berat 10 Kg per karung , 20 bungkus gula pasir dengan berat 1 Kg per bungkus, 20 kardus Indomie, 20 bungkus minyak makan dengan berat 1 liter per bungkus , 8 kotak sirup Sarang Tawon dan 20 bungkus biskuit.

"Kami mohon doanya kepada Satuan Brimob Polda Sumut di dalam pelaksanaan tugas agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Sementara itu, Zebua selaku pimpinan Panti Asuhan Sendoro mengucapkan terima kasih banyak kepada Satuan Brimob Polda Sumut atas bantuan tersebut.

Menurutnya, anak-anak di panti asuhan sangat membutuhkan uluran tangan dari warga yang akan membagikan kebahagian di malam Natal dan Tahun Baru.

"Kebaikan dan bantuannya kepada kami, semoga apa yang kami terima ini dapat bermanfaat bagi anak anak dan kami mendukung serta mendoakan Brimob dalam lindungan Tuhan baik di dalam penugasan, kesehatan maupun kehidupan sehari hari, Tuhan memberkati," jelasnya. (wen/Tribun-Medan.com)