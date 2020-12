Dukung UMKM dari Permodalan Hingga Promosi, Semua Bisa di GoBiz

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Dalam memudahkan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya, Gojek menghadirkan berbagai inovasi salah satunya dengan GoBiz. Di aplikasi ini pelaku UMKM yang bergabung menjadi merchant GoFood bisa dimudahkan dalam menjalankan usaha mulai permodalan hingga pemasaran dengan berbagai promosi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Senior Account Executive Gojek Indra Prasetia dalam Bincang Bisnis UMKM (BBM) yang digelar dari studio Tribun Medan, Senin (21/12/2020). Ia mengatakan GoBiz menawarkan banyak fitur yang memudahkan merchant GoFood.

"Banyak yang tahu aplikasi Gojek tapi enggak banyak yang tahu apa saja yang ada di Gojek. Misalnya jika merchant GoFood mengadakan promo maka tokonya akan muncul di halaman depan," katanya.

Ia mengatakan meski merupakan aplikasi, GoBiz sangat mudah digunakan. Jika menemukan kesulitan pihaknya juga siap membantu.

"Kalau sudah dicoba ternyata gampang. Ada beberapa outlet kita yang pemiliknya merupakan ibu-ibu yang sudah berumur bahkan lansia. Tapi ternyata satu hari kita ajari mereka bisa. Kalau ada kesulitan, mereka langsung tanya ke tim GoFood," katanya

Adapun fitur yang ditawarkan GoBiz misalnya fitur dari penerimaan pesanan, fitur kasir yang bisa mencatat pesanan dine in, fitur yang mencatat semua transaksi dengan GoPay, fitur promo, hingga GoModal yang mempermudah merchant GoFood mendapatkan akses permodalan.

Semua fitur ini juga terus diperbarui. Misalnya fitur promo yang kini makin lengkap. Dimana melalui fitur ini, selain bisa menyelenggarakan promo, merchant bisa tahu seefektif apa promo yang sudah dibuat, menu apa yang paling laku, dan data lainnya.

"Sedangkan fitur GoModal sendiri sudah ada sejak awal tahun 2020. Namun kini sudah kita upgrade juga, pinjam modal yang sudah semakin mudah, dulu harus melalui telpon dulu agar diproses. Sekarang sudah bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi GoBiz saja," lanjutnya.

Kata Indra dalam mendapatkan akses modal melalui GoModal juga tidak sulit. Syaratnya harus punya aplikasi GoBiz dan terdaftar sebagai merchant GoFood. Selain itu harus terdaftar dalam kurun waktu minimal satu hingga tiga bulan.

"Dananya akan cair lebih kurang dua hari kerja. Untuk besar pinjamannya tergantung dengan besar usahanya di GoFood. Nanti akan ada survey lagi. Untuk pencicilan bisa dilakukan per bulan bahkan per hari. Jadi pelaku UMKM yang menjadi merchant GoFood bisa mencicil per hari agar lebih ringan," katanya.