Link Live Streaming Arsenal Vs Man City Carabao Cup, Prediksi Duel Pertarungan Murid dan Guru

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan jadwal perempat final Carabao Cup antara Arsenal vs Manchester City yang akan digelar di Stadion Emirates, Rabu (23/12/2020) dini hari.

Duel Arsenal vs Man City bisa disaksikan via live streaming Mola TV pukul 03.00 WIB. Link live streaming Arsenal vs Man City tersedia di bagian akhir artikel ini.

Pertandingan babak perempat final Carabao Cup yang mempertemukan Arsenal vs Manchester City akan menjadi ajang reuni antara guru dan murid.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta dihadapkan dengan tugas berat pada pekan ini lantaran harus bertemu Pep Guardiola.

Diketahui, sebelum menjadi manajer Arsenal, Mikel Arteta sempat berperan sebagai Asisten Manajer dari Pep Guardiola di Manchester City.

Duet Pep dan Arteta sukses membuat Manchester City meraih berbagai kesuksesan di beberapa kompetisi yang mereka ikuti.

Tak salah memang jika melabeli laga Carabao Cup Arsenal vs Manchester City ini sebagai pertemuan guru dan murid.

Arteta tentu berharap karier manajerialnya bersama Arsenal bakal berjalan mulus.

Semulus kala dirinya pertama kali datang ke Stadion Emirates setelah ditunjuk sebagai manajer Arsenal yang abru.

Menggantikan Unai Emery yang dipecat manajemen The Gunners.