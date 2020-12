LIVE Mola TV, Link Live Streaming Arsenal Vs Man City, Ujian Berat The Gunners yang Lagi Merana

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel big match akan tersaji pada perempat final Carabao Cup 2020-2021 antara Arsenal vs Manchester City malam ini Selasa (22/12/2020) waktu setempat atau Rabu dini hari.

Laga panas tersebut akan berlangsung di Stadion Emirates pada Selasa (22/12/2020) waktu setempat atau Rabu (23/12/2020) dini hari pukul 03.00 WIB.

Duel Arsenal vs Man City bisa disaksikan via live streaming Mola TV. untuk link streaming tersedia di bagian akhir artikel ini.

Namun selain bisa disaksikan via Mola TV, bisa juga ditonton duel arsenal vs Man City secara gratis dari HP. Link streaming gratis dari HP bisa diakses menjelang kick off.

Bagi Arsenal, laga ini akan menjadi ujian yang amat besar usai mereka tampil mengecewakan di Liga Inggris 2020-2021.

The Gunners, julukan Arsenal, saat ini terjerumus ke peringkat 15 klasemen, hingga 14 pekan Liga Inggris berjalan.

Menilik kondisi tersebut, jelas pasukan Mikel Arteta akan berupaya memaksimalkan partisipasi di kompetisi lain demi menjaga harapan meraih trofi musim ini.

Sayangnya, upaya tersebut tidak akan berjalan mudah lantaran The Gunners harus melakoni laga sulit di perempat final Carabao Cup kontra Man City.

Di atas kertas, The Citizens tentu lebih diunggulkan pada laga ini. Pasalnya, dari lima kali pertemuan, skuad asuhan Pep Guardiola begitu superior dengan catatan empat kemenangan dan hanya sekali kalah.

Terlebih, Man City terlihat lebih menjanjikan di Liga Inggris musim ini dengan menempati peringkat delapan klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dan punya satu tabungan laga sisa.