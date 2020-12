LIVE RCTI, Link Siaran Langsung AC Milan Vs Lazio Liga Italia, Ujian Berat Rossoneri di San Siro

(Link Streaming AC Milan vs Lazio) Para pemain AC Milan merayakan gol Brahim Diaz ke gawang Celtic FC pada laga matchday 5 Grup H Liga Europa 2020-2021 di Stadion San Siro, Kamis (3/12/2020) atau Jumat dini hari WIB. AC Milan keluar sebagai pemenang dengan skor 4-

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit Liga Italia antara AC Milan vs Lazio pada pekan ke-14, Kamis (24/12/2020) dini hari Live RCTI.

Duel AC Milan vs Lazio berlangsung di Stadion San Siro pukul 02.45 WIB. Laga ini juga bisa disaksikan via live streaming via RCTI+ Dan juga TV Online Vidio.com.

Link Live Streaming AC Milan vs Lazio bisa di akses di bagian akhir artikel ini.

Ujian berat bakal mengadang AC Milankala menjamu Lazio dalam lanjutan laga pekan ke-14 Liga Italia 2020-2021.

Pekan ke-14 Liga Italia 2020-2021 bakal memainkan satu partai panas, di mana AC Milan bersua Lazio.

Duel AC Milan melawan Lazio bakal digelar di San Siro pada Rabu (23/12/2020) waktu setempat atau Kamis pukul 02.45 WIB.

AC Milan dan Lazio tengah dalam tren positif di Liga Italia musim ini.

I Rossoneri baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Sassuolo, sementara Lazio mampu menghantam Napoli dengan skor 2-0 akhir pekan kemarin.

I Biancoceleste memiliki peluang untuk menjadi klub pertama yang memberi luka bagi Milan lantaran mereka memiliki rekor apik di laga tandang Liga Italia musim ini.

Dikuti dari Transfermarkt, dari empat pertandingan terakhir di kandang lawan, pasukan Simone Inzaghi sukses meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang.